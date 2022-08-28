«القومي لذوي الإعاقة» يستعرض التحديات أمام «مدبولي».. منها بطاقة الخدمات المتكاملة

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، في اجتماع اللجنة العليا للعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، وخصص موضوعه لبحث التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة.

صعوبات تواجه ذوي الإعاقة

واستعرضت المشرف العام على المجلس، خلال الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتمثل أبرزها في بطاقة الخدمات المتكاملة وبطء الإجراءات الخاصة بإصدارها، وكذا استحقاق المرأة ذات الإعاقة المتزوجة الجمع بين معاشين أو معاش واحد وما تتقاضاه من أجر مقابل العمل.

وكشفت "إيمان"، الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال النقل خاصة ما يتعلق باستحقاق المرافق لنفس قيمة التخفيض الذي يحصل عليه الأشخاص ذوي الإعاقة.

اهتمام القيادة السياسية بملف ذوي الإعاقة

ونوهت المشرف العام على المجلس، خلال حديثها لقضية تعدد الكشوف الطبية التي يتم طلبها من الشخص ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للعدالة الاجتماعية، أكد خلال الاجتماع على ما يحظى به ملف الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام القيادة السياسية وأنه يجب الوصول لحلول للقضاء على تلك المشكلات بأسرع وقت ممكن، ووجه وزيري التضامن والصحة بضرورة إيجاد حلول ناجزة وسريعة لاستكمال حصول ذوي الاعاقات الشديدة على بطاقات الخدمات المتكاملة، والبالغ عددهم مليون و800 ألف شخص بنهاية العام الجاري.

كما وجه بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض والبالغ قيمتها 50 مليون جنيه على أن يعرض الوزيران الخطة التنفيذية لذلك في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.