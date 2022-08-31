بيقولوا.. سواريش لن يرحل ومصطفى فتحي في الأهلي واحتراف «زيزو»

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كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، عن تكثيف النادي الأهلي مفاوضاته من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي من التعاون السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليدخل ضمن خطط المدير الفني للموسم الجديد، إذ ترغب إدارة المارد الأحمر في التوصل إلى صيغة من شأنها إعادة اللاعب إلى الدوري الممتاز.

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