شوبير: سواريش قد لا يقود الأهلي أمام سيراميكا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة كبرى، بإعلانه احتمالية عدم قيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المباراة المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا، المحدد لها في الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2021-2022.

وقال «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «سواريش قد لا يقود الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، بعد استقرار إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، على رحيله بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة».

وتابع: «سامي قمصان سيكون مديرا فنيا مؤقتا للأهلي، في لقاء سيراميكا كليوباترا، حال إبلاغ سواريش برحيله بشكل رسمي، وإذا تأجل الاتفاق على ذلك الأمر، سيخوض المدير الفني البرتغالي، اللقاء، ويرحل بعدها عن تدريب الفريق الأحمر».