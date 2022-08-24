فيوتشر يقطع الطريق على الأهلي والزمالك ويحصل على توقيع إيبوكا

نجح مجلس إدارة نادي فيوتشر في الحصول على توقيع الثنائي جون إيبوكا، مهاجم إنبي، وعبده يحيى، لاعب غزل المحلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل، الذي يشهد أول مشاركة قارية للفريق من خلال بطولة الكونفيدرالية.

وأكد مصدر داخل نادي فيوتشر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أنّ الثنائي إيبوكا وعبده يحيى وقعا بالفعل على عقود انتقالهما إلى الفريق، ويتبقى إنهاء الأمور مع إنبي وغزل المحلة، لإتمام الصفقتين بشكل رسمي.

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