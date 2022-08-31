القرش: الدولة استعدت للأزمة العالمية في 2014 باستصلاح الأراضي لتأمين الغذاء

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في ملف تطوير قطاع الزراعة، الذي يعد أحد المحاور الهامة للدولة المصرية، ويومًا بعد يوم يتأكد لنا ذلك، خصوصًا وأن الأمر ليس مجرد ماديات فقط، ولكن امتلاك المنتجات الزراعية وإتاحتها داخل الدولة أمر مهم للغاية، والأزمات الدولية الحالية تؤكد ذلك، والدولة كانت تعي ذلك جيدا منذ عام 2014 وأخذت خطوات قوية وواضحة في مجالات التنمية الزراعية، مشيرا إلى أن استصلاح الأراضي وزيادة مساحة الأراضي المنزرعة محور واحد من محاور كثيرة في ملف الزراعة.

الدولة المصرية بدأت استصلاح الأراضي في 2014

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة خلال حديثه بمداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين أن الدولة المصرية عملت على عدة محاور للنهوض بقطاع الزراعة، مثل زيادة إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه، والتوسع الرأسي للأراضي الزراعية وتعظيم الإنتاج والتحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا واستخدام نظم الزراعة الحديثة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بدأت عام 2014 باستصلاح الأراضي الزراعية عن طريق إطلاق مشروع الـ 1.5 مليون فدان بالمناطق الجديدة، وهو أحد المشروعات الكبيرة جدا، والمواطن لم يكن يستوعب ما تفعله الدولة المصرية وجدية الدولة في إنشاء مثل هذه المشروعات التنموية الكبيرة.

مشروع الدلتا الجديدة نواته كان مشروع مستقبل مصر

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن نواة مشروع الدلتا الجديدة كان مشروع مستقبل مصر، والدلتا الجديدة هدفها الإنتاج النباتي وإنتاج مصانع ومنشآت مكملة للمكان، هذا بالإضافة لمشروع توشكى الخير الذي شهد تخصيص ملايين الجنيهات لإعادته لمساره الصحيح لخدمة أهالي وجه قبلي، هذا بالإضافة لغرب المنيا ومشروعها.