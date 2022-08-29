وزيرة البيئة: إقبال كبير على حجز أجنحة المنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ

إقبال كبير تشهده منصة حجز أجنحة المنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، بمشاركة 154 دولة وهيئة دولية، إذ شهدت الأيام الماضية إقبالا كبيرا على حجز المساحات من الدول والهيئات والشركات والوزارات التي تستهدف عرض جهدها ومنتجاتها وأفكارها ومبادراتها بالمنطقة التي تعتبر منصة لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية والسكان الأصليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم، ويقام بها عدد من الفعاليات والمعارض وورش العمل والعروض الثقافية والمحادثات.

كيف تكون جزءًا من المنطقة الخضراء وتحجز جناحك الخاص؟

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المنطقة الخضراء هي مساحة مفتوحة جرت العادة على إقامتها بمؤتمرات المناخ، وهي منطقة غير إلزامية ولكن جرت العادة على إقامتها بالدول التي استضافت المؤتمر من قبل.

مساحات مفتوحة للجميع

وتابعت وزيرة البيئة: «فوجئنا بالإقبال الكبير من كل العالم وبمساحات ضخمة، ووصل الأمر لمطالبة البعض بألف متر مربع لإقامة الفاعليات، ونأمل أن تكون المنطقة الخضراء مركزا لعرض الابتكار والعمل المناخي، إذ تفتح المنطقة الخضراء المساحات لشركائنا في COP27، ومنظمات القطاع الخاص، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والفنانين، ومصممي الأزياء.

وعن كيفية المشاركة والحصول على الأجنحة، قالت وزيرة البيئة إن المشاركة مفتوحة حتى 31 أغسطس عبر الموقع الرسمي لمؤتمر المناخ، وبالإضافة إلى ذلك تكون هناك قاعتان رئيسيتان لاستضافة الأحداث الجانبية داخل المنطقة الخضراء، إذ تحرص الحكومة المصرية على تقديم مؤتمر الأطراف الشامل وإشراك الشركات ذات السجل العام في قيادة المناخ لعرض قصص نجاحها.

تصميم على هيئة زهرة اللوتس

وأشارت إلى أن تصميم المنطقة الخضراء يعكس مفهومًا حديثًا للاستدامة والترابط مع الطبيعة المحيطة، ويعتمد على الأشجار والأوراق وخيوط العنكبوت والزهور، وتبدو المنطقة مثل زهرة اللوتس من الأعلى، ويتم تقسيمها من خمس مناطق عرض كبيرة تمثل بتلات الزهرة، مع ممرات مبنية من مواد مستدامة مثل الأخشاب والأقمشة التي تربط المناطق المختلفة معًا.