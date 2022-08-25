وزيرة البيئة: مصر تسعى لتقديم تجربة مميزة في مواجهة التغير المناخي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس بحضور عدد من قيادات الوزارتين، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين وعلى رأسها آخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة جنوب سيناء في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.

وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على التعاون الممتد والمثمر مع وزارة التنمية المحلية في العديد من الملفات سواء الملف الأكبر وهو المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات أو ملفات أخرى كالسحابة السوداء وغيرها.

تقديم تجربة مميزة في مواجهة التغير المناخي

وأشارت إلى الجهود الحثيثة التي ستبذلها الوزارتين معا خلال الفترة المقبلة ضمن منظومة العمل المشترك للحكومة المصرية بالتعاون مع كافة الأطياف للاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، والذي يعد من أكبر المؤتمرات العالمية من حيث الأهمية والمشاركة، لتقديم نموذج مميز للرؤية المصرية كدولة أفريقية عربية تقدم جهود حثيثة لدفع قضية المناخ إقليميا وعالميا، في ترأس مثل هذا النوع من المؤتمرات وتقديم تجربة مميزة تسعى الدول لتكرارها والبناء عليها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة شرم الشيخ، تعد أحد المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء قبل ترأس مؤتمر المناخ COP27، لنقدم للوفود المشاركة من مختلف دول العالم نموذجا وتجربة رائدة وقصة نجاح يُحكى عنها وتسعى الدول الأخرى لتكرارها والبناء عليها.

إعداد المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات

وأشارت إلى أن وزارة البيئة انطلاقا من دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي تعمل على إعداد المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بوجه عام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لبحث أفضل وأنسب السبل لتنفيذ المنظومة الجديدة بمدينة شرم الشيخ من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة في جمع ونقل وتدوير المخلفات، ويتم التعاون مع وزارة السياحة لإشراك الفنادق بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ المنظومة، لافتة إلى أن المنظومة الجديدة للمخلفات بالتكامل مع المحاور الأخرى، ستساهم في تقديم مدينة شرم الشيخ الخضراء نموذجا يضاهي المدن العالمية التي تعمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ واتباع السلوكيات الصديقة للبيئة، ويعطي صدى مميز لدى المشاركين في مؤتمر المناخ COP27 وما بعده.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حرص الحكومة على وجود منظومة بجنوب سيناء مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوي من الكفاءة والجودة ولا تقل عن الخدمة المقدمة في المدن العالمية التي تتشابه مع مدينة شرم الشيخ لكى تظهر المدينة كأول مدينة خضراء صديقة للبيئة، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة للمخلفات لابد أن تعكس صورة مصر أمام العالم وتحافظ على المكانة الدولية لشرم الشيخ خلال وبعد فعاليات مؤتمر المناخ والذى سيشارك فيه عدد من القادة والزعماء وكبار الشخصيات العالمية باعتبارها في مقدمة المدن المستدامة.

وشدد وزير التنمية المحلية على تقديم كل الدعم اللازم إلى التحالف لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة للشوارع والميادين والمرافق العامة ونقل المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ بما يضمن النجاح الكامل للمنظومة الجديدة لتظهر المدينة بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الدولية أمام الرأي العام العالمي.