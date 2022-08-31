مدبولي: مصر مستعدة لتوفير خبراتها بـ«حياة كريمة» لدول القارة الأفريقية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية أطلقت المشروع القومي لتنمية الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير 4584 قرية في 22 محافظة لتحسين جودة حياة نحو 60% من سكان مصر، وهو ما سيحدث نقلة غير مسبوقة في حياة القطاع الأكبر من حياة المصريين.

700 مليار جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة

وأضاف «مدبولي»، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي في افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أن مشروع تطوير الريف هو مشروع القرن بمصر، الذي لم يكن يتحقق لولا الإرادة القوية التي توافرت من أجل توفير الجهد التنموي الهائل لسكان الريف المصري بتكلفة ستتجاوز قيمتها 700 مليار جنيه مصري، فهذه التجربة الرائدة تتضمن العديد من الجوانب، إذ تتضمن تدخلات متنوعة تغطي كافة النواحي التنموية التي يحتاجها الريف المصري، بما فيها الاستثمار برأس المال البشري من خلال مشروعات التعليم والمعرفة، مع الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة».

وأكد رئيس الوزراء، أن مشروع حياة كريمة لا يقتصر على مشروعات البنية التحتية فقط، ولكن تشمل توفير وخلق فرص عمل داخل المجتمعات المحلية، سواء من خلال مشروعات يجري تنفيذها حاليا وتستقطب الأيدي العاملة في القرى وتوابعها، أو من خلال مجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على استغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل قرية بجانب توفير تدريب مهني للسكان وفتح مجالات عمل أمامهم بما يضمن استدامة التنمية، وهنا يسعدني أن أعلن استعداد الدولة المصرية لتوفير كافة خبراتها حول التخطيط والتنفيذ لمشروعات حياة كريمة للأشقاء من دول القارة، لا سيما إذا ما تم تبنيها كمبادرة أفريقيا.