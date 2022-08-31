هشام آمنة: مصر ملتزمة بتحقيق أجندة التنمية المستدامة في أفريقيا

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي الدول الأفريقية والقارة الأفريقية أولوية كبيرة مع كافة أجهزة الدولة المصرية، في ظل دعم والتزام مصر بتحقيق أجندة التنمية المستدامة في أفريقيا عام 2063، معبرا عن التقدير للاتحاد الأفريقي وسكرتارية وأعضاء اللجنة الثامنة الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضارية واللامركزية على اختيار القاهرة لاستضافة هذا الحدث الهام للمرة الأولى وهو ما يتزامن مع الاستعداد لاستضافة قمة المناخ العالمي بشرم الشيخ.

«آمنة»: مصر تستعد لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في 2024

أضاف آمنة، أن مصر تستعد لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في 2024، ومؤتمر المدن الأفريقية في 2025، وهو ما يعطي اجتماعات اللجنة أهمية خاصة في ضوء حرص القادة الأفارقة على توحيد مواقفهم نحو القضايا والتحديات التي يواجهها العالم بالمرحلة الحالية، وعلى رأسها قضايا وتحديات المناخ والتنمية المستدامة.

أوضح وزير التنمية المحلية، خلال حديثه في افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تعتز بمساهمتها في صياغة واعتماد كافة الوثائق والقرارات الصادرة عن الاتحاد الأفريقي والمتعلقة بالحوكمة المحلية واللامركزية، وأهمها الميثاق الأفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة والميثاق الأفريقي لقيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية.

وزير التنمية المحلية: نولي اهتماما كبيرا بنشاط اللجنة الثامنة

تابع «آمنة»، في هذا السياق، فإننا نولي اهتماما كبيرا بنشاط اللجنة الثامنة وهي اللجنة المعنية بالخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية المحلية واللامركزية، معبرا عن ما حققته اللجنة من نجاح في عملها.

أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مصر تثق بدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجانه المتخصصة والشركاء في الهيئات الأممية المعنية وحكومات الدول الأعضاء وفي القطاع الخاص بتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية المشار إليها.

تابع قائلا: كما أؤكد على ثقتي بأن هذه الخطة تمثل أساسا قويا لتعزيز وتقوية آليات الإدارة والتنمية المحلية والحوكمة واللامركزية في القارة الأفريقية.