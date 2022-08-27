مصر تستضيف مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة 29 أغسطس الجاري

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استضافة مصر أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وذلك في الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الجاري، بحضور وفود 54 دولة أفريقية، وممثلين عن برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» و الأغذية العالمي، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتُعقد الدورة الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استضافة قمة المدن الأفريقية

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتتاح أعمال اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة، وذلك في اليوم الثالث لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي، وأن يشهد أيضاً مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لقمة المدن الأفريقية 2025، على أن يجتمع الخبراء فى لجان فرعية على مدار أول و ثاني أيام المؤتمر لمناقشة واستعراض وجهات النظر فيما يتعلق باللامركزية والحكومات المحلية، والخدمة العامة والإدارة، والمستوطنات البشرية والتنمية الحضرية، ثم تقديم تقارير اللجان الثلاث فى الجلسة العامة.

وقال «آمنة»، إنه تم توجيه الدعوة لرؤساء أعضاء لجان الشؤون الأفريقية والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، وكذا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والخبراء، إضافة لعدد من المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة.

التركيز على 3 موضوعات

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص النصف الثاني من الاجتماع الوزاري يوم 31 أغسطس الجاري، لجلسة تفاعلية تشمل ثلاثة موضوعات رئيسية، هي المنظور المحلي الأفريقي للعمل المناخي في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP27» خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والأمن الغذائي وسلاسل القيمة، إضافة إلى المبادرة الرئاسية المصرية «حياة كريمة» كنموذج للتحول الريفي الأفريقي، والتي لاقت ترحيباً كبيراً من الوفود الأفريقية المشاركة في قمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية.

ولفت إلى أن هذه الموضوعات تشكل التحديات الراهنة على الساحة الدولية، وتهدف الجلسة إلى وضع رؤية أفريقية لمواجهة تلك التحديات، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية والشركاء الدوليين لخدمة أبناء القارة وعلى وجه الخصوص مبادرة «حياة كريمة»، والتي يمكن أن تفتح مجالاً للمؤسسات والشركات المصرية لتنفيذ مشروعات مشابهة في ربوع القارة.

وأكد «آمنة»، أن أعمال اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي ستتيح الفرصة أيضاً لتبادل الخبرات والتجارب، وتدارس بعض التحديات المشتركة بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية، ومنها خطة مواجهة النمو السكاني، والمخلفات الصلبة والتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وغيرها من الموضوعات المهمة، وهو ما سيعود بالنفع على مختلف شعوب أفريقيا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة سيكون فرصة لاستعراض أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية، لتطوير المدن والتنمية المستدامة والبنية التحتية، ومواجهة العديد من التحديات التي نجحت مصر في إيجاد حلول لها.

وأضاف أنه سيتم على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى تنظيم بعض الزيارات والجولات للوفود الأفريقية المشاركة، لمشاهدة بعض الإنجازات التي حققتها مصر في بعض المجالات الحيوية خاصة المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة المصرية، ومنطقة عين الصيرة، وتطوير القاهرة التاريخية، ومشروعات البنية التحتية، مضيفاً أنه سيلتقي عدد من الوزراء الأفارقة وكبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر لبحث آطر التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول وتبادل الخبرات، وكذا لقاءً مع مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي ولقاء مع جان بيير إمباسى سكرتير عام منظومة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تدرس فرصة عقد المؤتمر وإطلاق مبادرة «أيادى أفريقيا» على مستوى دول القارة بعد النجاح الذى حققته تجربة «منصة أيادي مصر»، والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال العام الماضي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حيث تعتبر تلك المنصة معنية بالتسويق الإلكتروني للسلع والمنتجات المحلية الأفريقية بما يحقق لتحسين الظروف المعيشية للمرأة والشباب والفتيات.