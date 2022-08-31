برلماني يشيد بصرف 300 جنيه على بطاقات التموين: محدودو الدخل ضمن أولويات الدولة

أشاد الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 300 جنيه على بطاقات التموين، لافتا إلى أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة دائما على دعم المواطنين في شتى المجالات، من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات البسيطة ومحدودي الدخل في الدولة.

الدولة المصرية تسعى لتخفيف الأعباء على المواطنين

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية وقياداتها السياسية تسعى دائما إلى تخفيف الأعباء على المواطنين والعاملين في أجهزة الدولة، بل وحريصة على توفير الحياة اللائقة والتي تتناسب مع المواطنين والأسر الأكثر احتياجا، موضحًا أن قرار الرئيس اليوم وتوجيهاته بدعم استثنائي بمبلغ 300 جنيه على بطاقات التموين يأتي ضمن العديد من الإجراءات التي يقوم بها منذ توليه حكم البلاد وهو وضع كل محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا في أولويات عمل الدولة المصرية.

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطرح القوى السياسية، ووجه بصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، ويجري الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

وزير التموين يشكر الرئيس السيسي

من جانبه، وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، مشيرًا إلى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.