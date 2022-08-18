«المصريين الأحرار»: اختيار حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي دقيقا وموفقا

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن تعيين حسن عبدالله بمسمى قائم بأعمال محافظ البنك المركزي، هو تطبيق لمواد الدستور، لأن اختيار محافظ البنك المركزي يكون بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، الذي من المقرر انعقاده في أكتوبر المقبل.

اختيار حسن عبدالله قائما جاء دقيقا وموفقا

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور حسن عبدالله كان اختيارا دقيقا جدا وموفقا بالنظر إلى سيرته الذاتية، لأن تخصص الدكتور حسن عبدالله هو السياسات النقدية، وهي مطلوبة جدا في المرحلة الحالية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، ومن خلال شهاداته ومنصبه السابق كرئيس تنفيذي للبنك العربي الإفريقي، فقطعا كل تلك النجاحات تؤكد الاختيار الموفق للقيادة السياسية.

التغيير مطلوب لمواكبة التعديلات الوزارية الأخيرة

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هذا التغيير مطلوب لمواكبة التعديلات الوزارية الأخيرة، لأن جزءا كبيرا منها يكمن في توطين الصناعة في مصر، فلابد من أن السياسات النقدية القادمة ستكون موجهة إلى توطين الصناعة الوطنية، ومواكبة التغيرات العالمية.

وأشار خليل إلى أنه نظرا للأوضاع الراهنة وتقييم الرئيس السيسي للأداء، فمن المتوقع أن يكون الدكتور حسن عبدالله هو المحافظ القادم للبنك المركزي، نظرا للنجاحات التي قدمها في المناصب السابقة التي تولاها، بالإضافة إلى سيرته الذاتية.