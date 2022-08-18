عضو «اقتصادية الحوار الوطني»: كفاءة حسن عبدالله تؤهله لقيادة «المركزي»

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، إن اختيار حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، كان موفقا، لأنه شخص كفء والسيرة الذاتية له تشهد بذلك، ونجاحه في المناصب السابقة يؤكد استحقاقه لهذا المنصب الآن.

حسن عبدالله كفء لمنصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

أضافت أميرة صابر في تصريحات لـ«الوطن»، أن تخصص الدكتور حسن عبدالله مطلوب بشكل كبير في المرحلة الاقتصادية المقبلة، التي يشهدها العالم، وأن منصبه السابق كرئيس تنفيذي للبنك العربي الإفريقي، يجعله على دراية بأهمية منصبه كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي.

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أن اختيار محافظ البنك المركزي، يكون بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وهو الآن في ظل الإجازة المقررة له، ومن المقرر أن يعقد في أكتوبر المقبل.

السيسي يؤكد ضرورة توفير مناخ مناسب للاستثمار

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وأكد خلال اللقاء ضرورة تطوير السياسات النقدية، حتى تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كما شدد الرئيس، خلال لقائه مع القائم بأعمال البنك المركزي، على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.