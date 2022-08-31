تشييع جثمان الإعلامي جلال عوارة إلى مثواه الأخير في طنطا

شيع أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، جثمان الإعلامي جلال عوارة عضو مجلس النواب السابق، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، بعد أداء صلاة الجنازة، في مسجد عوارة، ودفنه في مقابر العائلة.

كان عوارة، قد تعرض إلى أزمة قلبية مفاجئة، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت أسرته، ومن المقرر أن يقام سرادق العزاء، غدا الخميس، داخل إحدى دور المناسبات في مدينة طنطا.

معلومات عن الإعلامي جلال عوارة

يذكر أن الإعلامي جلال عوارة، توفى عن عمر يناهز 50 عاما، تاركاً خلفه زوجته وطفلين، كما عمل بالتليفزيون المصري لعدة سنوات، كمقدما لنشرات الأخبار، بالإضافة إلى تقديم عدد من البرامج الحوارية على عدد من القنوات التلفزيونية.

سيرة حسنة ودعاء بالرحمة

كان الإعلامي جلال عوارة، عضوا في مجلس النواب عن دائرة طنطا، في الدورة البرلمانية السابقة، وكان يتمتع بسيرة حسنة، وانعكس ذلك علىصفحات التواصل الاجتماعي في طنطا، إذ تحولت إلي سرادق عزاء، حيث نعى كثيرين أسرة الراحل، داعين المولى بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.