كاتب بريطاني: جورباتشوف تأثر برحيل زوجته وكان صوته عذبا ويحب الغناء

كشف الكاتب البريطاني ستيف روزنبرج، عن ذكرياته مع الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، مشددًا على أنه التقاه عام 2013، ورغم ذلك كان الرئيس الروسي الراحل متأثرًا كثيرًا بذكرى زوجته الراحلة.

وقال «جورباتشوف»، إن حياته لم يعد لها معنى منذ رحيل زوجته رايسا عام 1999، مضيفًا خلال مقابلة صحفية، مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه يفتقدها بشدة بعد زواج دام لمدة ستة وأربعين عاما.

جورباتشوف يهدي مذكراته لزوجته

وروى «روزنبرج»، ذكريات مقابلته مع «جورباتشوف» عام 2013، موضحًا أنه نشر مذكراته الخاصة وأهداها لروح زوجته التي توفيت بمرض سرطان الدم، موضحًا أن الزعيم السوفيتي الراحل يتضح من طريقته في الحديث عنها مدى افتقاده لها بشدة.

وأوضح «روزنبرج»: «أراني جورباتشوف الصفحة الأولى من المذكرات، والتي أهداها لزوجته، وكتب في صفحتها الأولى، أنه بعد مرور عام على وفاة رايسا لم يعد لحياته أي معنى، ولم يشعر بالوحدة بشكل كبير قبل وفاة رايسا، ولمعت عينا جورباتشوف وهو ينظر نحو صورها في الكتاب، مذكرًا نفسه بذكريات الأعياد وصور عائلية تجمعهما في رحلات خارج روسيا، موضحًا أن الصورتين المفضلتين لديه هما عبارة عن بورتريه قبل زفافهما، وبديا فيهما مثل نجوم هوليوود».

جورباتشوف كان لديه بيانو ويحب الموسيقى

وعن حب جورباتشوف للموسيقى، قال «روزنبرج»: «كان هناك بيانو في ركن الغرفة وسألته إن كان يعرف العزف على البيانو، ورد بالإيجاب، ولكن البيانو من نوع خاص يمكنه عزف المقطوعات الموسيقية بمفرده، ولم يكن يمزح، حيث ضغط أحد مفاتيح البيانو، وبدأ العزف المنفرد، واندهشت عندما بدأ بالغناء وكان صوته عذبًا، وابتسم قبيل انتهاء المقابلة قائلًا إن رايسا كانت تحب غناءه كثيرًا».

وأضاف الكاتب أن بعض الناس في روسيا ينتقدون جورباتشوف بسبب طريقة حكمه للدولة، وألقوا باللوم عليه بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي ولكن بعد المقابلة، اتضح أنه رجل طيب القلب ولا يزال يعشق زوجته الراحلة، وبدا حزنه الشديد على فراقها ولكنها لا تزال تعيش معه في الصور والكتب والموسيقى.