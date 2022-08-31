بوتين وعدد من الزعماء ينعون جورباتشوف: ساهم في جعل العالم أكثر أمانا

نعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف، الذي توفي الثلاثاء عن عمر 91 عاما.

ونقلت «روسيا اليوم» عن دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعزي أسرة الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف صباح اليوم الأربعاء وسيوجه برقية التعزية الرسمية إلى ذوي ميخائيل جورباتشوف صباح الأربعاء.

زعماء العالم ينعون الرئيس السوفييتي السابق

ونعى عدد من زعماء وقادة العالم الزعيم السوفييتي السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام، مشيدين بدوره في إنهاء الحرب الباردة، حيث قاد الاتحاد السوفييتي بين 1985 و1991، وكان آخر زعيم له.

بايدن: جورباتشوف كان قائدا نادرا

ونعى الرئيس الأمريكي جو بايدن الزعيم السوفييتي ووصفه بأنه كان قائدا نادرا ساهم في جعل العالم أكثر أمانا، بينما وصفه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالشجاعة والنزاهة، معربًا عن أسفه لوفاة جورباتشوف.

ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزعيم السوفييتي ووصفه بأنه كان رجل سلام مهدت خياراته الطريق أمام الحرية للروس وإن التزامه السلام في أوروبا غيّر تاريخنا المشترك.