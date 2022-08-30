وفاة ميخائيل جورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي بعد صراع مع المرض

غيب الموت ميخائيل جورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي المنهار في عام 1991، عن عمر يناهز 92 عاما، وفقا لما أعلنه موقع «روسيا اليوم» في نبأ عاجل، فيما أفاد المستشفى السريري المركزي في موسكو: «توفي ميخائيل سيرجيفيتش جورباتشوف هذا المساء بعد مرض شديد وطويل الأمد».

ميلاد جورباتشوف

ولد جورباتشوف في مارس 1931 وتولى منصب رئيس الحزب الشيوعي السوفيتي في الفترة ما بين 1985 إلى 1991، وقت انهيار الاتحاد السوفيتي، وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1990.

جورباتشوف.. طريق طويل من النجاح

وينتمي جورتاشوف إلى عائلة روسية أوكرانية وعمل في حصاد الزراعة أثناء طفولته وتخرج في جامعة موسكو الحكومية عام 1955 ليحصل على شهادة القانون، وأصبح سكرتيرا أول لحزب إقليم ستافروبول، ثم أول سكرتير للمجلس السوفيتي الأعلى عام 1974، وبعدها عضوا في المكتب السياسي عام 1979.

تعليق جورباتشوف على الحرب الروسية الأوكرانية

وذكر أندريه جراتشيف المتحدث باسم جورباتشوف، في وقت سابق، أنه يرى خطورة في حرب روسيا ضد أوكرانيا، على نظام الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، مبينا في حوار له مع الصحافة الفرنسية، أن «الميدان الأوكراني يمكن أن يتحول بسرعة إلى نوع مكرر من أفغانستان».