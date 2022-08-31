نواب عن دعم «الـ300 جنيه»: ترجمة لحالة النقاش بين الرئيس والقوى السياسية

رحب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوى السياسية، بصرف دعم استثنائي على بطاقات التموين، مؤكدين أن القيادة السياسية تهتم دائما برعاية الفئات الأكثر احتياجا وذلك في ضوء مظلة الحماية الاجتماعية التي تعيشها مصر خلال الوقت الحالي.

في البداية، أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية الإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية لحماية الفئات الأكثر احتياجا، قائلًا: الموازنة العامة الجديدة للدولة تتضمن استقرارا في بنود الحماية الاجتماعية للمواطنين والدليل استمرار دعم المشروع القومي حياة كريمة، وكذلك الحال في دعم بطاقات التموين.

الدعم على بطاقات التموين ترجمة لحالة النقاش بين القوى السياسية والرئيس

وأشار «عمر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب القوى السياسية بإضافة 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، أمر في غاية الأهمية؛ لأنه يترجم حالة النقاش والتفاعل بين الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية وبين القوى السياسية المنخرطة مع المواطن المصري.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة سيتم ترجمتها وبأقصى سرعة لدعم نحو مليون أسرة خلال شهر سبتمبر المقبل.

من جانبه، أشار النائب طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ، إلى الدور الإنساني الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجا سواء من خلال المبادرات الصحية والاجتماعية.

تهامي: السيسي اهتم بتحقيق الأمن في ربوع البلاد

وقال «تهامي»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى في فترة الولاية الأولى، اهتم بتحقيق الأمن في ربوع البلاد داخليا وخارجيا، وفي فترته الرئاسة الثانية استهدف بناء الجمهورية الجديدة والحماية الاجتماعية والبناء العمراني والاقتصادي، وهو ما تشهده مصر الآن.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، تضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.