تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «خلية روض الفرج» لـ10 سبتمبر

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية روض الفرج الإرهابية»، لـ10 سبتمبر لسماع مرافعة المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الانضمام لجماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، والترويج لجريمة إرهابية.

حيازة أسلحة نارية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وأدوات وكاتم صوت.