إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بمحور روض الفرج

شهد طريق محور روض الفرج في اتجاه الإسكندرية الصحراوي، انقلاب سيارة أمام القرية الذكية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسدهم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء.

كدمات وجروح

وتلقت غرقة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد انقلاب سيارة أمام القرية الذكية، على طريق محور روض الفرج في اتجاه الإسكندرية الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين للمستشفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فضلا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة بسبب الحادث.

وحُرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.