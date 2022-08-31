تأجيل جلسة محاكمة متهم في قضية «خلية داعش العجوزة» إلى 15 سبتمبر المقبل

قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش العجوزة»، لـ15 سبتمبر للحكم.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، تزعم المتهم خلال الفترة من عام 2013 حتى شهر يناير عام 2017، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر.

الإضرار بالأمن القومي

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم انضم لجماعة إرهابية غرضها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعطيل أحكام القوانين والدستور، والإضرار بالأمن القومي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والدعوة إلى تكفير الحاكم والخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة ومنشآتهم.

وأشارت أوراق القضية، إلى أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، بغرض ارتكاب جرائم إرهابية، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.