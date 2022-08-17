تأجيل إعادة محاكمة متهم في «خلية داعش العجوزة» لـ31 أغسطس

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش العجوزة»، لـ31 أغسطس للمرافعة.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي.

أمر إحالة المتهم

وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في غضون الفترة من 2013 وحتي يناير من العام 2017، أنّ المتهم تزعم قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعطيل أحكام القوانين والدستور.

وأضاف أمر الإحالة، أنّ المتهم انضم لجماعة إرهابية للإضرار بالأمن القومي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والدعوة إلى تكفير الحاكم والخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم.

حيازة أسلحة نارية

وأشار أمر الإحالة، إلى أنّ المتهم أحرز سلاحا ناريا «فرد خرطوش»، بغرض ارتكاب جرائم إرهابية.