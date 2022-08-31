استكمال جلسة إعادة محاكمة المتهم في «خلية داعش العجوزة».. بعد قليل

تستكمل الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش العجوزة».

سماع المرافعة

وأجلت هئية المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأربعاء 31 أغسطس للمرافعة.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي.

المتهم تزعم قيادة جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، قيام المتهم خلال الفترة من عام 2013 وحتي شهر يناير من عام 2017، بتزعم قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر.

تكفير الحاكم والخروج عليه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم انضم لجماعة إرهابية غرضها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعطيل أحكام القوانين والدستور، والإضرار بالأمن القومي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والدعوة إلى تكفير الحاكم والخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم.

حيازة أسلحة نارية

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا ناريًا، «فرد خرطوش»، بغرض ارتكاب جرائم إرهابية، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.