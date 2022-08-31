بتوجيهات رئاسية.. زيادة مستفيدي دعم «تكافل وكرامة» إلى 5 ملايين أسرة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة أعداد الأسر التي يتم مساندتها بالدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة» من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، أي 22 مليون مواطن مصري.

وأكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة من رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنَّ الرئيس يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكّن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

الدولة تتبنى منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال

وأوضحت وزارة التضامن، أنَّه يتمّ التنسيق بين كل الوزارات المعنية بملف الدعم مثل التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنَّ الدولة تتبنى منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل أيضاً الدعم النقدي.

زيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لـ5 ملايين أسرة

وأشارت وزارة التضامن إلى أنَّ الرئيس وجه في شهر أبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة، ثم صدر توجيه من رئيس الجمهورية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة لتصل إلى 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، وتبلغ تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه، إذ أن هناك 400 ألف أسرة سيتحملها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يبلغ 2.4 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة 3 مليارات جنيه.

الدعم يخص الفئات الأولي بالرعاية

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ الدعم يخص الفئات الأولي بالرعاية، إذ تمّ طرح 3 تداخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وسيتمّ صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن، إذ تمّ استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين

المساعدة الاستثنائية تكون لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر، وسيتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، كما مستهدف كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، إضافة إلى الأسر الفقيرة.