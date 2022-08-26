إجراءات وشروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد قرار زيادة عدد المستفيدين

على مدار الساعات القليلة الماضية، ومنذ انتهاء المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء الخاص بإعلان حزمة القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تضمنت إضافة عدد من الأسر لبرنامج تكافل وكرامة، بحث الكثير من أفراد الأسر الأكثر احتياجًا، والراغبون في الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة عن شروط وإجراءات الاشتراك في البرنامج، حتى يتمكنوا من الحصول على معاش شهري يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار حرصها على توفير دعم مادي للأسر الأكثر احتياجًا، أطلقت برنامج تكافل وكرامة منذ عدة سنوات، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لتبعات الآثار الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعطت الفرصة لعدد أكبر من المستحقين للحصول على معاش شهري بإضافتهم للبرنامج.

وسعيًا من بوابة «الوطن» التي تحرص دائمًا على تقديم كل ما يحتاج إلىه ويبحث عنه المواطن، نوضح من خلال هذا التقرير الشروط والإجراءات المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

- يجب ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص، بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.

- يجب أن تكون الأسرة الراغبة في الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن 18 عامًا بمراحل التعليم المختلفة.

- من الضروري أن يتم تقديم المستندات اللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

- يجب أن يكون الراغبون في الاشتراك المتقدمون لبرنامج تكافل وكرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينهم وبين العمل أو ينقص من قدرتهم على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

- أن يكون الراغب في الاشتراك في البرنامج ليس لديه موانع لصرف المعاشات مثل «ملكية أرض زراعية لنصف فدان فأكثر، إيجار أرض زراعية لفدان فأكثر، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجة، ملكية رؤوس مواشي للتجارة بعدد 3 أو أكثر، العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني».

إجراءات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

- يقوم الراغب في الاشتراك في البرنامج بالتوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم.

- يقوم المشترك بتقديم المستندات المطلوبة، التي تتمثل في الآتي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 عامًا فأكثر.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عامًا.

4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وُجدت.

5- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عامًا وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

7- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.