شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد زيادة عدد المستفيدين «فيديو»

عرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة فضائية «EXTRA NEWS»، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، اليوم السبت، فيديوجراف عن شروط الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، تزامنا مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعلان عدة قرارات تتعلق بالحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين من البرنامج، في إطار تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وتضمنت شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ما يلي:

- يُشترط عدم حصول المستفيد على أجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- يُشترط عدم تقاضي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- أن يكون لدى الأسرة أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما.

- أن يكون الأبناء من سن 6 إلى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

- تقديم صورة بطاقات رقم يومي سارية وصور شهادات ميلاد.

- تقديم صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر.

- تقديم صور إيصالات استهلاك كهرباء.

- في حال الإعاقة تقدم شهادة قومسيون بدرجة إعاقة تبدأ من 50%.

- مشاركة المسنين في البرنامج يجب أن تكون من عمر 65 عاما.