5 نصائح بسيطة يجب اتباعها لمنع تراكم الجير على الأسنان

تحتاج الأسنان إلى التنظيف من فترة لأخرى، خاصة من الجير الذي يسبب العديد من الأضرار لها، ويؤدي إلى التسوس.

وفي هذا السياق، قال غادة عاطف، طبيبة الأسنان، في حديثها مع «الوطن»، إن الجير عبارة عن مادة صفراء تتراكم على سطح الأسنان واللثة، ويجب التخلص منه كل فترة؛ لأن بقاءه قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض عديدة، أبرزها التسوس.

وقدمت غادة عاطف، بعض النصائح التي يجب اتباعها بعد التخلص من الجير والانتهاء من الجلسة عند طبيب الأسنان، كما يلي:

نصائح بعد تنظيف الأسنان من الجير

1- يجب الحرص على عدم تناول الطعام حتى ينتهي مفعول المخدر الذي جرى وضعه خلال الجلسة، للتخلص من الجير.

2- الحرص على مضمضة الفم جيدًا بالماء والملح، لتعقيم الأسنان واللثة وتجنب الإصابة بالعدوى.

3- كما يجب تجنب تناول بعض الأطعمة والمشروبات؛ لأن الأسنان بعد تنظيفها من الجير تكون شديدة الحساسية، ومنها الماء المثلج والآيس كريم أو المشروبات الساخنة أو تناول الأطعمة التي تحتاج إلى استخدام الأسنان لتكسيرها مثل المكسرات، الحلويات، أو الأطعمة المليئة بالأحماض مثل البرتقال والليمون.

4- كما يجب الانتظام في تناول المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب في روشتة العلاج، إن وجدت.

5- يجب الحرص على غسل الأسنان يوميًا بالفرشاة والمعجون الذي يحتوي على مادة الفلوريد.

6- تناول المسكنات في حالة المعاناة من ألم أو تورم في الأسنان.

7- الانتظام في استعمال غسول الفم.

نصائح لتجنب تراكم الجير على الأسنان

كما يوجد نصائح يجب اتباعها لتجنب تراكم الجير على الأسنان، وفقا لما ذكرته غادة عاطف، هي:

- تنظيف الأسنان بالفرشاة يوميا لمدة تتراوح من دقيقتين لثلاث.

- استعمال معجون أسنان يحتوى على مادة الفلورايد.

- استخدام خيط الأسنان، للتخلص من بقايا الطعام والابتعاد عن استخدام خلة الأسنان تماما.

- تقليل الأطعمة والمشروبات السكرية.

- فحص الأسنان والذهاب إلى أطباء الأسنان بشكل دوري كل 6 أشهر.