مصاريف جامعة فاروس 2022-2023 وتنسيق الكليات المتاحة.. الأسنان 80%

يبحث طلاب الثانوية العامة عن مصروفات الدراسة في الكليات المختلفة استعدادا للالتحاق بها، خاصة بعد ظهور تنسيق المرحلة الأولى للكليات، ومن بينها مصاريف جامعة فاروس 2022-2023 وتنسيق الكليات المتاحة فيها، والتي بلغ عددها 12 كلية معتمدة متاح التقدم إليها للحاصلين على الثانوية العامة والمعادلة للعام الحالي، على أن يكون التقديم مباشرة بالحضور إلى مقر الجامعة والالتحاق بأسبقية الحضور بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول.

مصاريف جامعة فاروس 2022-2023 وتنسيق الكليات المتاحة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مصاريف جامعة فاروس 2022-2023 وتنسيق الكليات المتاحة، وفقا لما أعلنته الجامعة في بيان رسمي، حيث تستقبل إدارة القبول والتسجيل الطلاب يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، والتي يتواجد مقرها في منطقة سموحة وسط الإسكندرية أمام طريق المحمودية الجديد.

تنسيق كليات جامعة فاروس 2022-2023

وانخفض تنسيق كليات جامعة فاروس 2022 - 2023 عن التنسيق المتوقع الذي نشر قبل إعلان تنسيق الكليات 2022، ليكون التنسيق الرسمي كالآتي:

- كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 74%

- كلية طب الأسنان 80%

- كلية الهندسة 68%، وتشمل البرنامج المشترك بين جامعة فاروس والمعهد الملكي للتكنولوجيا بالسويد KTH لمنح درجة البكالوريوس في 6 برامج هندسية.

- كلية العلاج الطبيعي 78%

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 55%

- كلية الفنون والتصميم 55%

- كلية اللغات والترجمة 55%

- كلية الإعلام وفنون الاتصال 55%

- كلية العلوم المالية والإدارية 55%، وتشمل برنامج الشهادة المزدوجة مع كلية إدارة الاعمال بجامعة دبلن للتكنولوجيا TU Dublin بإيرلندا لمنح درجة البكالوريوس في الأعمال والإدارة.

- كلية السياحة وإدارة الفنادق 55%

- كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية 55%

- كلية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي 62%.

مصاريف كليات جامعة فاروس 2022-2023

كلية طب الفم والأسنان: 161 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة: 104 آلاف جنيه «فارمادي»، و94 ألف جنيه «إكلينك»

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه

- مصاريف كلية الهندسة: 75 ألف جنيه

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 77 ألف جنيه

- مصاريف كلية اللغات والترجمة: 67 ألف جنيه

- مصاريف كلية علوم الحاسب: 72 ألف جنيه

- مصاريف كلية الإعلام: 66 ألف جنيه

- مصاريف كلية الدراسات القانونية: 53 ألف جنيه

مصاريف كلية السياحة والفنادق: 57 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم المالية والإدارية: 69 ألف جنيه