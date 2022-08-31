التموين: 27 سيارة متحركة لطرح منتجات معارض أهلا مدارس «فيديو»

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة افتتحت، اليوم، المعرض الرئيسي لـ«أهلا مدارس» في محافظة القاهرة، مشيًرا إلى أن المعرض يقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، وعبارة عن طابقين أرضي وعلوي.

وأضاف « كمال» خلال حديثه مع محمد عبيد، مراسل قناة «DMC»، أن المعرض يشهد هذا العام تخفيضات تبدأ من 25% وتصل لـ50%، كما أن المنتج المحلي المعروض في المعرض وصل إلى 70%، لافتًا إلى أن عدد العارضين في معرض «أهلا مدارس» حتى الآن بلغ 200 عارض، وهذا الرقم مرشح للزيادة.

وأشار إلى أن عدد المعارض الخاصة بأهلا مدارس حوالي 800 معرض رئيسي وفرعي هذا العام حول الجمهورية، بالإضافة لوجود 500 مكتبة تبيع نفس المنتجات بنفس الأسعار، بجانب 23 معرضًا رئيسيًا بالمحافظات.

27 سيارة متحركة للمعرض

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى توفير 33 شادرًا وأكثر من 27 سيارة متحركة للمعرض، مؤكدًا أن نسب التخفيضات كبيرة جدا، وهناك أجنحة خاصة للشنط والأحذية والملابس والجلود ومستلزمات الحاسب الآلي أو التعليم الإلكتروني، كاشفا أن المعرض سيفتح أبوابه بدءًا من غدا أمام الجمهور، ويستمر حتى يوم 10 سبتمبر.

مكونات «الساندويتش المدرسي» أحد أهم المكونات الأساسية للمعرض

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مشاركة الشركات الخاصة بالصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين وشركات المخابز والمطاحن وشركات السكر، خاصة أن مكونات «الساندويتش المدرسي» أحد أهم المكونات الأساسية للمعرض، موضحا أن ذوي الهمم سيعرضون بعض المنتجات الحرفية اليدوية، هذا بجانب احتواء المعرض على عيادة للكشف عن الرمد والأسنان، ولأول مرة البنوك تشارك هذا العام لمن يرغب التنسيق.

السنة الخامسة على التوالي

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي تنجح بها وزارة التموين بتنظيم المعرض، خصوصا وأن آلية المعارض أثبتت جدوى اقتصادية كبيرة وتخفف من الأعباء على الأسرة المصرية، مشددًا على أن جودة المنتجات مرتفعة جدا.