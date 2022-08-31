جديد معرض «أهلا مدارس».. شراء المستلزمات بالتقسيط على 12 شهرا دون فوائد

أتاح جهاز حماية المستهلك للمرة الأولى في معرض «أهلا مدارس» هذا العام خدمة جديدة للمواطنين لشراء المستلزمات الدراسية بالتقسيط على 12 شهرًا دون فوائد لرواد المعرض المترددين عليه لشراء مستلزمات أبنائهم الدراسية، بالاتفاق مع عدد من البنوك.

طريقة دفع قيمة مشتريات المواطن

من جهته، قال محمد ياسر مدير إدارة الإعلانات المضللة بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز اتفق مع شركة «فاليو» على دفع قيمة مشتريات المواطن من معرض «أهلا مدارس» بالتقسيط على 12 شهرًا دون فوائد.

الإجراءات المطلوبة للتقسيط

وأضاف مدير إدارة الإعلانات المضللة بجهاز حماية المستهلك أن الإجراءات المطلوبة للتقسيط هي صورة بطاقة الرقم القومي فقط مع الاطلاع على الأصل وتفعيل أبلكيشن التقسيط على الموبايل الخاص بصاحب طلب التقسيط.

ولفت إلى أنَ البنوك تضم «البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك قطر الوطني الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، وشركة فاليو».