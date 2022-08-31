مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات جديدة.. أبرزها مشروع «عفو رئاسي»

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، هي:

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق 6 أكتوبر 2022.

إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئة 100 جنيه

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عدد من العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة الـ100 جنيه، بمناسبة استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل وكذا إصدار طابع تذكاري بهذه المناسبة.

3- وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع المستثمر صاحب أحد مصانع إنتاج الأثاث الخشبي، بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، لاستغلال مساحة 99.79 فدان، في إقامة غابة شجرية تُروى من مياه الصرف المعالج، بالنظر إلى كون هذا المشروع يعدُ تكميلياً لصناعة الأخشاب والأثاث، كما يُساهم في علاج مشكلة تكدس مياه الصرف الصناعي والصحي ببحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية.

4- وافق مجلس الوزراء على بيع السيارات والمركبات المتواجدة في ساحات المحافظات، والمنتهية موقفها القانوني ومثبت عدم صلاحيتها وفقاً للتقرير الفني للمركبة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة حيال تراكم السيارات الكُهنة التي تم تجميعها بمقابر السيارات ورغبة الدولة لتجنب تزايد أعداد هذه السيارات دون الاستفادة منها.

5- وافق مجلس الوزراء على التوجيه لجميع الوزارات بمراعاة الأخذ ببنود النموذج الاسترشادي لاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، عند تجديد الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار السارية أو إبرام اتفاقيات جديدة، مع الاتفاق على خطوات إجراء برنامج قومي موحد برعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإجراء دورات تدريبية تخصصية للعاملين بالوزارات والجهات الإدارية والشركات التابعة للدولة القائمين على العملية التعاقدية مع الشركات الأجنبية، لإعداد كوادر قادرة على إدارة العملية التعاقدية باحترافية.

مشروع تحسين كفاءة الطاقة

6- وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ حزمة (LOT-3) من مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، في نطاق 3 شركات توزيع كهرباء هي شمال القاهرة، والإسكندرية، وشمال الدلتا، وذلك في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية واليابانية، وفي ضوء المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.

7- وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من شركة مصر للهيدروجين الأخضر، (التي تمّ تشكيلها من تحالف شركات: «سكاتك» النرويجية، و«فيرتيجلوب»، وأوراسكوم) وذلك لمساعدتها في إقامة مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة الذي تمّ توقيع بروتوكول بشأنه مع صندوق مصر السيادي، إذ وافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض بنظام حق الانتفاع؛ الأولى في مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية تتناسب مع قدرات 70 ميجاوات من الطاقة الشمسية، والثانية في منطقة خليج السويس تتناسب مع قدرات 205 ميجاوات من طاقة الرياح، على أن يتمّ التعاقد بشأنهما مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك، حرصًا من الحكومة المصرية على المساهمة في تسريع وتيرة العمل بمشروع الشركة وتشغيله، تزامنًا مع مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

8- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 32.93 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضي، بمركز الواسطي، محافظة بني سويف، لاستخدامها في إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية.

9- وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 أغسطس 2022 لعدد 37 تسوية.