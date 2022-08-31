نقيب التمريض: نعتزم فتح سجلات للمدربات على الولادة الطبيعية

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الأولى من الممرضات المدربات على الولادة الطبيعية «القِابلة»، بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار العمل على مبادرة «الألف يوم الذهبية» في حياة الطفل، بما تتضمنه من دعم الولادة الطبيعية، وما لها من آثار إيجابية على صحة الأم والطفل، وخفض معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج استغرق مدة 6 أشهر جرى خلالها تدريب 24 ممرضة من العاملات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات محافظة شمال سيناء تدريبًا نظريًا وعمليًا على مهارات الولادة الطبيعية، التي أسفرت عن اجتياز 22 ممرضة الدورة بنجاح.

إعادة نشر ثقافة الولادة الطبيعية

ومن جانبه، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي يساهم في إعادة نشر ثقافة الولادة الطبيعية بالمجتمع، مثمنًا الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة والسكان للنهوض بالمنظومة الصحية بشمال سيناء، مقدمًا في هذا الصدد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرات الصحية التي جرى تنفيذها بالمحافظة.

وتقدم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتهنئة للممرضات المدربات على برنامج «الولادة الطبيعية»، مثمنًا وجود مثل هذا النوع من التدريب لتحسين الخدمات في مجال الرعاية الصحية، معربًا عن سعادته باستضافة حفل تخريج هذه الدفعة على أرض محافظة الإسماعيلية.

وأضاف الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني، أنه يجرى رفع كفاءة الفرق المُدربة على الولادة الطبيعية علميًا ونظريًا، مشيرا إلى إدراج الدفعة الأولى للممرضات المدربات على برنامج الولادة الطبيعية ببرنامج «تدريب المدربين»، لنقل خبراتهن إلى زملائهن بالعمل، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج التي تتوافق مع احتياجات المجتمع.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إلى أهمية مهنة «القابلة» للمجتمع، مشيرة إلى اعتزام فتح سجلات خاصة بالقبالة بنقابة التمريض، واستحداث شعبة زمالة «القابلات» تتبع الزمالة المصرية، وكذلك إدراج شعبة «القابلة» بكليات التمريض بجامعتي الجلالة والملك سلمان.

وأكدت أن هناك حاجة ملحة لعودة هذه المهنة لمكانتها في المجتمع نظرًا لدورها المهم في تقليل الولادات القيصرية.

خفض معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية

بينما أكد الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، الدور الهام الذي ستلعبه هؤلاء الممرضات في دعم الولادة الطبيعية، وخفض معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية، ضمن جهود الوزارة لتبني مبادرة «الألف يوم الذهبية» من حياة الطفل، مقدمًا التهنئة للممرضات الخريجات ودورهن في تقديم خدمات الولادة الطبيعية والرعاية المتميزة خاصة في المناطق النائية.

شهادة مزاولة مهنة الولادة الطبيعية

وأشار إلى تنفيذ 158 دورة تدريبية للممرضات بمختلف المحافظات بإجمالي 3275 ممرضة منذ بدء تنفيذ البرنامج خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه يجرى اختيار المتدربات من أفضل الكفاءات، وفقًا لمعايير محددة، ويجرى منح هؤلاء الممرضات شهادة مزاولة مهنة الولادة الطبيعية، وتقييمهن دوريًا كل 3 أشهر.