نقيب «العلاج الطبيعي» يكشف تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع نقباء المهن الطبيـة

أعلن الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، تفاصيل اجتمـاع الدكتور خالـد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مـع نقباء المهن الطبيـة لتهنئته بثقـة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوريـة لتوليـه وزارة الصحة والسكان وأعضـاء الهيئـة العامـة للرعايـة الصـحية برئاسـة الدكتور أحمـد السـبكي، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة.

وقال نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إنه تمت مناقشـة عـدد مـن المـلـفـات الهـامـة للنهوض بمنظومـة الصـحـة فـي مصر ومتطلبات النقبـاء للارتقاء بالمهن الطبيـة.

وأضاف نقيب أطباء العلاج الطبيعي، أن اللقاء كان مثمرا، عرض فيه أعضاء هيئة الرعاية الصحية آخر ما تم إنجازه على الوزير، إضافة إلى خطتهم في الفترة المقبلة، مشيرا إلى اللقاء حضره من النقباء كل من الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء البشريين، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، والدكتورة الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة الأسبق ممثلة عن لجنة الإشراف على نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة القضائية.

إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية

وأكد «سعد»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الاجتماع استعرض، إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، وعمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات لتحسين بيئة عمل مقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المنتفعين عليها.

جهود هيئة الرعاية الصحية

وأوضح أن الاجتماع استعرض مجهودات هيئة الرعاية الصحية، في الموارد البشرية، وجهود الهيئة في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات والتطبيقات التكميلية، وجهود إدارة الإمداد بالهيئة، لتوفير الأدوية الأساسية والحيوية والمنقذة للحياة وغيرها بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، توفير المستلزمات الطبية وأصناف الأدوية لمواجهة جائحة كورونا، علاوة على إحكام الرقابة على المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أنه على هامش اللقاء، جرى تمت مناقشة أيضا العديد من القضايا الهامة التي تخص نقابة العلاج الطبيعي ومشتركة مع عدد النقابات الطبية، وأعداد الطلاب في الجامعات الخاصة، والتكليف الخاص بالدفعات الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد لأطباء العلاج الطبيعي لمناقشة أهم الملفات النقابية مع وزير الصحة بشكل مفصل.