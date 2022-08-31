وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة سير العمل بالمجلس القومي للسكان

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، لمتابعة مؤشرات العمل بالاستراتيجية القومية للسكان، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر « 2030».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إنَّ وزير الصحة تابع سير العمل بالمجلس القومي للسكان، والمنوط بإعداد الدراسات والبحوث، ووضع السياسات والخطط، واقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا السكانية، كما تابع العمل في أفرع المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، والتحديات والمعوقات التي تواجه العمل.

الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

وأضاف «عبدالغفار» أنَّ الاجتماع تناول عرضًا مفصلًا حول آليات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية التي تتضمن «الصحة الإنجابية، والشباب وصحة المراهقين، والتعليم، وتمكين المرأة، والمعرفة والوعي المجتمعي»

وتابع «عبدالغفار» أنَّ وزير الصحة تابع تطورات مؤشرات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان، التي بدأ العمل بها منذ عام 2015، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين عدد السكان وموارد الدولة، كما ناقش دور وزارة الصحة والسكان في تنفيذ تلك المحاور.

معدلات النمو السكاني

وأكّد «عبدالغفار» أنَّ وزير الصحة اطلع على دراسات وإحصاءات معدلات النمو السكاني التي يُجريها المجلس بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بذات الشأن، وتتضمن معدلات الإنجاب الكُلي، ومعدلات المواليد والوفيات، والتعداد السكاني، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ونسب استخدام الوسائل الفعالة، ومعدلات التوقف.