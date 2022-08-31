مصطفى زمزم: صرف 500 جنيه لـ420 ألف أسرة بدءا من الغد

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني بالجمعيات الأهلية، إنه جرى الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل توحيد قواعد البيانات، لتنظيم العمل الأهلي في مصر بشكل مباشر، ويجرى صرف مساعدات لـ420 ألف أسرة بمتوسط 500 جنيه بدءا من الغد عن طريق هيئة البريد.

العمل على استخراج كروت «ميزة» للتحول الرقمي

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يجرى العمل على استخراج كروت «ميزة» للتحول الرقمي من أجل التسهيل على المواطنين، إذ يوجد تعاقد بين التحالف وهيئة البريد المصري، من أجل ذهاب الدعم لمستحقيه، موضحًا أنه جرى إعلام الأسر التي يُصرف لها هذه المساعدات.

معظم القرى يوجد بها مكاتب بريد

وأشار عضو التحالف الوطني بالجمعيات الأهلية، إلى أن معظم القرى يوجد بها مكاتب بريد، فضلًا عن أنه يجرى توصيل 180 ألف كرتونة سلع غذائية لـ600 ألف أسرة وتحتوي هذه الكراتين على أنواع مختلفة من السلع غذائية بنحو 500 جنيه، تكفي نحو 30 يومًا، ومستمرة هذه الحزمة من الدعم لمدة 6 أشهر، كما أن كراتين السلع الغذائية تصل للأسر إلى المنازل مباشرة.

أوضح زمزم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، فالدعم يصل لمستحقيه من خلال توحيد قواعد البيانات مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين والهيئات الرقابية والهيئات المنظمة لكل قواعد البيانات التي تنشئها الدولة المصرية لأكثر من 7 سنوات.

قيمة الكرتونة الغذائية

وأكد أن الكرتونة الغذائية التي ستوزع ستكون قيمتها النقدية 500 جنيه، وتحتوي على كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن المصري، وذلك في ضوء المساعدات التي يقدمها التحالف الوطني للجمعيات الأهلية بدعم الأسر الأكثر احتياجا بالتوازي مع الدعم الذي أعلنه الرئيس السيسي.