مصطفى زمزم: التحالف الوطني لعب دورا مهما في تحقيق الحماية الاجتماعية

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مؤسسات المجتمع المدني لعبت دورا مهما في تحقيق الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن مؤسسة صناع الخير بلورت جهودها لتحقيق الحماية الاجتماعية، لعدة محاور أساسية، شملت التمكين الاقتصادي للشرائح الأكثر احتياجا من خلال توفير فرص عمل غير تقليدية، تقديم الخدمات الطبية بالمجان للأهالي في المناطق النائية، لمواجهة الأمراض المزمنة والأشد خطورة، إلى جانب إلى إعادة إعمار المنازل المتهالكة وإعادة تحقيق حياة آدمية يستحقها المواطن المصري، فضلا عن تقديم المساعدات الموسمية.

التحالف الوطني أثبت جدية في نشاط العمل التنموي

وأضاف عضو التحالف الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن التحالف نجح في المساهمة في تحقيق الحماية الاجتماعية، خلال الأشهر الماضية، بعد أن أصدر الرئيس السيسي توجهاته في هذا الشأن، لافتاً إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الدول انتهجت مثل هذه التحالفات التي خلقت فرص التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، والحكومة للتغلب على الأزمات والكوارث.

تسليم 104 مراكب صيد

وتابع «زمزم»، أن صناع الخير تمكنت من خلق فرص عمل غير تقليدية لشرائح المرأة المعيلة، والأفراد القادرين على العمل في الأسر الأكثر احتياجاً لتأمين دخل مناسب لهم، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها أهداف قومية مثل العودة بالقرية المصرية لقرية المنتج الواحد، ورفع شعار صنع في مصر عالياً، من خلال محور التمكين الاقتصادي.

وفي إطار هذه الرؤية بدأت المؤسسة في إنشاء مصنع للجلد اليدوي في الفيوم، وهو من الصناعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة، ويعمل به عدد كبير من السيدات المعيلات، ويوفر فرص عمل تكميلية للأهالي من القرى المجاورة، كما أسست مصر الخير مركز استدامة لإحياء الحرف اليدوية التراثية بالبدرشين، يعمل به عدد كبير من الأهالي، واستثماراً للامكانيات الاقتصادية للمناطق التي يعيش بها السكان المستهدفين، فضلا عن تقديم 104 مراكب صيد بالمدن الساحلية، وحتى ينجح المشروع أنشأت المؤسسة ثلاجة لحفظ الأسماك في بعض القرى المستهدفة، وتسليم بعض الأهالي أدوات للصيد مجاناً.

الكشف على 700 ألف مواطن

وأشار عضو التحالف الوطني، إلى أن «صناع الخير» نجحت من خلال المحور الطبي في تنظيم عدد كبير من القوافل الطبية لمحاربة عدد من الأمراض على رأسها أمراض العيون من خلال مبادرة «عنيك في عنينا»، بالتعاون مع شركاء المؤسسة، مشيرا إلى أنها نجحت في توقيع الكشف على أكثر من 700 ألف مواطن في ربوع مصر، وتنوعت خدمات المبادرة ما بين توقيع الكشف الطبي، صرف العلاج، تشخيص الاحتياج لنظارات طبية، وتحديد العمليات الجراحية، ثم تسليم النظارات، وإجراء العمليات بالمجان.

كما نوعت المؤسسة خدماتها الطبية ضمن استراتيجية تحقيق الحماية للشرائح الأكثر احتياجًا فأطلقت مبادرة «قدم صحيح»، لعلاج مرضى القدم السكري من غير القادرين لحمايتهم من البتر، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، التي نجحت حتى الآن في تنفيذ 20 غرفة للمبادرة في 20 مستشفى جامعي في مختلف محافظات مصر.

تقديم المساعدات الموسمية

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة نجحت من خلال محور المساعدات الموسمية، في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة في المواسم المختلفة حيث قدمت خلال شهر رمضان، مبادرة «بالخير جايين» لتقديم مساعدات غذائية لعدد كبير من الأسر في أنحاء مصر كافة، خاصة القرى الأشد احتياجا والمناطق الحدودية، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة «صك الأضحية» لأول مرة هذا العام، والتي ذبحت من خلالها بالوكالة عن المضحين ووزعت اللحوم على غير القادرين، وتم الذبح وفق الشريعة الاسلامية من بعد صلاة العيد، وحتى آخر أيام التشريق، والتوزيع بمجرد الذبح.

إعمار 40 قرية مصرية شديدة الاحتياج

وتابع «زمزم»، أن صناع الخير أعادت إعمار ما يقارب من 40 قرية مصرية شديدة الاحتياج، توزعت على أقاليم مصر المختلفة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تمكنت من إعادة إعمار وتأهيل ما يقرب من 400 منزل في إطار مبادرة حياة كريمة».