مصطفى زمزم: إعادة بناء المنازل المتهالكة في 40 قرية ضمن «حياة كريمة»

قال مصطفى زمزم، سفير مبادرة حياة كريمة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المؤسسة حرصت على تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال السعي لإعادة إعمار القرى الأشد احتياجًا، إذ عملت على إعادة رسم ملامح الريف المصري بالقرى المستهدفة من خلال خطوات محسوبة ومدروسة بعناية.

هدم وبناء للمنزل بشكل كامل

وأشار «زمزم» إلى أن أولى الخطوات تكمن في استقراء واقع هذه القرى من خلال فرق عمل المؤسسة على أرض الواقع والوقوف على الاحتياج الحقيقي للأهالي، سواء كان هذا الاحتياج هدم وبناء للمنزل بشكل كامل أو ترميم ورفع كفاءة، أو تزويد بمشروع تنموي صغير يناسب البيئة التي يعيش بها الفرد المستهدف، فضلًا عن التقاطع مع أهداف قومية كبرى مثل العودة بالقرية المصرية لقرية المنتج الواحد ورفع شعار صنع في مصر، وإحياء الحرف التراثية التي كادت أن تندثر.

إعمار 40 قرية مصرية شديدة الاحتياج

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية في تصريحات لـ«الوطن» أن صناع الخير عملت على إعمار ما يقارب من 40 قرية مصرية شديدة الاحتياج، توزعت على أقاليم مصر المختلفة من أسوان جنوبًا حيث إعادة بناء قرى الشهامة والمنصورية، وقرى قرب أسوان، وشمالًا في قرية الأقصر من قرية الفارسية مركز إسنا، والتي تتضمن هدم وإعادة بناء وتشطيب 20 منزلًا وإعادة إعمار وتأهيل وترميم ورفع كفاءة 10 منازل وتسليم 30 أسرة مشروع «مركب صيد» مجهزة بمحركات سرعة.

وأوضح: ومحافظة قنا من قرى السمطة بحري مركز دشنا، وغربا في الوادي الجديد قرى جرمشين والجزائر، وفي الفيوم قرى دار السلام، و داود وغيرها من القرى، بالإضافة إلى قرى أسيوط قرية العقال قبلي مركز البداري، وفي سوهاج قرية الاخيضر مركز المراغة، وفي المنيا في ملوي، وقرية الأشمونين، كل هذه القرى أعادت صناع الخير إعمار المنازل المتهالكة بها حسب احتياج كل من منزل من رفع كفاءة المنازل، إلى هدمها واعاده بنائها بشكل كامل.

وتابع: «ومن الصعيد وأقاليم مصر المختلفة غربًا وشرقا الى الدلتا وقلب الدلتا حيث محافظة المنوفية وإعادة إعمار عدد من المنازل في بعض قرى محافظة المنوفية، وشمالًا حتى محافظة البحيرة في قرى عبد الحليم محمود والخرطوم، مشيرًا إلى أن مؤسسة صناع الخير تمكنت من إعادة إعمار وتأهيل ما يقرب من 400 منزل في إطار مبادرة حياة كريمة».

حياة كريمة تخدم أكثر من 60 مليون مواطن

وأوضح سفير حياة كريمة أن مشروعات مبادرة حياة كريمة أحدثت طفرة كبيرة في الريف المصري، من خلال خدمة أكثر من 60 مليون مواطن، داخل 1500 قرية كمرحلة أولى، مشددا على أن الأعمال في المرحلة الأولى من المبادرة تتم على قدم وساق، مؤكدا عزى أن هناك متابعات مستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية والقيادة السياسية لمشروعات المرحلة الأولى، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع المشروع بشكل يومي، كما أن المشروعات تتيح أكثر من 600 ألف فرصة عمل، متابعا: مبادرة حياة كريمة تعتمد بشكل كبير على الشركات والمصانع المصرية، كما يتابع رئيس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي يولي المبادرة باهتمام بالغ.