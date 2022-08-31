خالد الجندي: السيسي رئيس وطني وصادق يعمل من أجل الوطن والشعب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه قام بتأليف كتاب تحت عنوان «أحكام تهمك» من أجل الرد على بعض الظواهر التي انتشرت وتنال من ثوابت الوطن «الكتاب يرد على الهجوم على ثوابت الوطن منها التجنيد وتحية العلم، هذا الكتاب يغيظ أعداء الوطن، وادينا شايفين الدول اللي حوالين مننا بيحاربوا بعض بجميع أنواع الأسلحة، وذلك لأنهم محرومين مما نحن مستمتعين به وهو رئيس وطني صادق يعمل من أجل الوطن والشعب».

أعداء الوطن يحاربوا الدولة المصرية

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، والذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أن أعداء الوطن يحاربوا الدولة المصرية، قائلا: « مش عاوزين عندنا جيش قوي يحمينا، عشان كده عملت الكتاب ده وتحدثت فيه عن تحية العلم والواجب الشرعي، والسلام الجمهوري»، مؤكدًا أنه ألف مجموعة من الكتب الدينية العلمية ابتغاء وجه الله وحده «والله ده اللي لحقت أجمعه قبل الحلقة، من مجهود علمي وآثار كتبتها كل قطرة بدمى وأعصابي».

المؤلفات يستطيع المواطن الحصول عليها بالمجان

أوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: « أسأل الله أن يجعل الأجر في ميزان حسناتي، رحلة علمية بركة لي ولأحفادي من بعدى، رحلة علمية فيها ما طبع وما لم يطبع»، موضحًا أن عدد الكتب التي حصرها قبل بدء حلقة اليوم من البرنامج وصل عددها إلى 46 مؤلف منه ما هو مطبوع وما هو غير مطبوع «أشهدكم وأشهد الله قبلكم أني لا أبتغي منها ربحًا ولا فضلًا»، كما أن هذه المؤلفات يستطيع المواطن الحصول عليها بالمجان من خلال تحميلها عبر شبكة الإنترنت.

وتابع الشيخ خالد الجندي: «عشان تعرفوا بس العلماء بيقضوا أوقاتهم في إيه، أنا أقل العلماء إنتاجًا لأني أعلم أن هناك علماء فعلوا الكثير عني».