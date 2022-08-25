خالد الجندي: دعاء «ربي لا أسألك رد القضاء» كارثة لا ترددوه (فيديو)

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن مصطلحات خاطئة يجرى ترديدها في الشارع المصري، مثل دعاء «ربي لا أسألك رد القضاء بل اسألك اللطف فيه»، قائلا هذا الدعاء مرفوض وخاطئ وغير صحيح، وذلك خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، اليوم الخميس.

لا ينزل قضاء من الله دون لطف

من جانبه علق الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال نفس البرنامج، على هذا الدعاء، قائلا إن الله عز وجل لطيف بعباده، ولا ينزل قضاء دون لطف، متابعا: «أنت بتقول لربنا لا اسألك رد القضاء لية؟ ما تقوله يارب اسألك رد القضاء، الله لا يقضي إلا الخير، ولكن قد يكون شر بالنسبة لنا، كل قضاء الله خير».

كما علق الشيخ الجندي على مقولة «مكشوف عنه الحجاب»، قائلا إن هذا المصطلح خاطئ للغاية ويدجل على الناس ويوهم الناس بأن هناك بعض الناس الذين متعهم الله سبحانه وتعالى برؤية المستقبل ومعرفة المخبوء ومعرفة الآجال والأرزاق، وهذه كارثة لأن الدجاجلة يستغلون المعلومات المشوهة التي يروجها بعض المرتزقة وآكلي السحت من أموال الناس بالباطل.

الإيهام والكرامات لا ينكرها المؤمن

وتابع: «ألا يحدث نوع من أنواع المكاشفة بأن يلهم الله عز وجل أحد الاشخاص من ولي من الأولياء بأنه سيموت في اليوم الفلاني، ويموت هذا الولي بالفل في هذا اليوم، وهذا يفسر بأن هناك نوع من أنواع الإيهام والكرامات لا ينكرها تقي ولا مؤمن، ولا ينبني عليها حكم شرعي، ليست قاعدة ولكن أشياء استثنائية تأتي من الله نفحات وبركات».

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى مقولة «لا حول الله» خاطئة، ولكن ينبغي قول «لا حول ولا قوة إلا بالله».