خالد الجندي: هناك أسلوب قرآني للرد على المستهزئين دون تجاوز أو خروج

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن تعجبه الشديد من عدم التزام البعض بالهدوء حينما يتعرضون لاستهزاء من الآخرين، إذ ذكر أن أكثر من تعرض للاستهزاء في الكون كانوا الأنبياء، مستشهدًا بقول الله تعالى «فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ»، أي كفيناك الرد، ويكلف الله من يرد على من قام بالاستهزاء بك، ولذلك أنت غير محتاج إلى الانفعال.

الاستهزاء يلصق بصاحبه

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الاستهزاء يلصق بصاحبه، ولا يضر من استهزئ به لأن كل إناء ينضح بما فيه وكل شجرة تأتي من ثمارها، موضحًا أن هناك أسلوبا قرآنيا للتعامل مع الساخرين والمستهزئين يشمل نفس الأسلوب من غير تجاوز ولا خروج، مستشهدًا بقول الله تعالى «وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ».

الإيذاء من الأشخاص لن يتعدى الإيذاء اللفظي

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإيذاء من الأشخاص لن يتعدى الإيذاء اللفظي، مستشهدًا بقول الله تعالى «لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى»، كما أن دور العلماء هو الدفاع عن أصحاب الرسالات وأصحاب الحق، وأشار إلى أن الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز «لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ».