«الزراعة»: نستهدف زيادة المساحة المزروعة من القمح لـ4 ملايين فدان

علق الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على تحديد سعر استرشادي للقمح في العام المقبل بـ1000 جنيه لأردب القمح، موضحًا أن الدولة وضعت استراتيجية لتسعير المحاصيل الاستراتيجية لتفعيل السياسة الزراعية في الدولة المصرية، وفي هذا الإطار سعرت الدولة زراعة القمح بسعر يحقق عائدًا جيدًا للفلاح.

حجم المساحة المزروعة وصلت لـ3.6 مليون فدان،

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن حجم المساحة المزروعة من محصول القمح العام الماضي وصلت لـ3.6 مليون فدان، ومن المتوقع زيادة هذه المساحة مع الإعلان المبكر عن السعر الاسترشادي للقمح، مشيرًا إلى أن المستهدف زيادة المساحة لـ4 ملايين فدان هذا العام.

مصر نجحت في إنتاج 10 ملايين طن العام الماضي

وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر نجحت في إنتاج 10 ملايين طن العام الماضي، وحصلت هيئة السلع التموينية على ما يقرب من 4 ملايين طن، وهذا يعتبر سبقًا لم يحدث في الدولة المصرية، مضيفًا أن وزير الزراعة السيد القصير، يعمل على توفير تقاوي معتمدة لزيادة المساحة الرئيسية من وحدة الأرض.

الأبواق المعادية تريد تمصير الأزمة الاقتصادية العالمية

من ناحية أخرى، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأبواق المعادية لمصر تريد تمصير الأزمة الاقتصادية العالمية، للحديث على فشل البرنامج الاقتصادي المصري على خلاف الحقيقة: «من يقول أن الأزمة الحالية مصرية فقط، مغرض»، وما يجري الآن من الحديث على أن الاقتصاد المصري ضعيف وقد ينهار، يأتي في إطار ترتيب وتخطيط محكم من التيار المعادي للدولة المصرية.

وأشار إلى أن هذا التيار يحاول أن يضغط على المصريين، من خلال الترويج لمعلومات مغلوطة، في محاولة لإحباط الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الشعب المصري واعي ولديه تحصين ووعي حقيقي بكافة التحركات الاخوانية ضد هذا الوطن.