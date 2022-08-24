الزراعة: 5 دول عربية طلبت القمح المصري.. ونخطط لتغطية احتياجنا منه بنسبة 100%

قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إنّ ملف التقاوي يشهد دعما من أعلى القيادات السياسية في مصر، بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للسيد القصير، وزير الزراعة، سواء كان الدعم ماليا أو ماديا أو معنويا.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم كثيرا بالأمن الغذائي وملف التصحر والتغيرات المناخية، وكل ما يتعلق بملف الأمن الغذائي، وكانت رؤيته واضحة وثاقبة منذ عام 2018 في هذا الملف.

محصول الأمن الغذائي القومي لمصر

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أنّ الأمن الغذائي أمن قومي لمصر، والقمح هو محصول الأمن الغذائي القومي لمصر، وكانت توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل بجهد ومثابرة ببرامج التربية لاستنباط أصناف من القمح عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة للظروف البيئية المتباينة، وهو ما حدث بالفعل، ولأول مرة نرى الرئيس السيسي يتحدث عن الأصناف المتحملة للحرارة الجفاف والأصناف عالية الجودة والإنتاجية.

مشروع مستقبل مصر

وتابع أنّ مشروع مستقبل مصر هو مشروع مستقبل تقاوي مصر، حيث تشهد وزارة الزراعة لأول مرة الإنتاجية العالية من القمح، حيث وصلت نسب الإنتاج لـ148 ألف طن لأول مرة، كما أشار إلى أنّ ملف التقاوي يشمل القطاع الخاص والحكومي لأن الهدف واحد، والوزارة وضعت استراتيجية لتكون نسبة التغطية 100% مع وجود 25% من الإنتاج كاحتياطي استراتيجي للدول العربية، فلأول مرة 5 دول عربية تطلب محصول القمح المصري.

ملف التقاوي جزء من حياة كريمة تضمنها الدولة للمواطنين

وأكد أنّ التقاوي التي كانت موجودة العام الماضي تغطي 47% من المساحة المنزرعة، والعام الحالي سنتجاوز الـ75% من الأراضي المنزرعة، فملف التقاوي جزء من الحياة الكريمة التي تضمنها الدولة للمواطنين.