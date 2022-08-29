وزير المالية: الدولة لم تستطع شراء القمح لتوفير الخبز للمصريين في 2008

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لولا الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة منذ عام 2016 لم يكن الاقتصاد المصري قادرا على تحمل تداعيات جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وكان الوضع الآن كارثي.

وزارة المالية

وأضاف «معيط»، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة ظهر اليوم، أن أكبر دليل على قوة وأهمية الإصلاحات التي نفذتها الدولة أن الخزانة العامة استطاعت امتصاص ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية من 7 إلى 15 مليار دولار بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة استيراد القمح من 3 إلى 6 مليارات دولار.

الأزمة المالية العالمية

واستشهد وزير المالية بفترة الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وما صاحبها من ارتفاع في أسعار القمح من 180 دولارًا إلى 350 دولارًا ولم تستطع الدولة الوفاء باحتياجات المواطنين من الخبز آنذاك واضطرت إلى إنشاء اكشاك لبيع الخبز وهذا عكس ما يحدث الآن، فعلى الرغم من ارتفاع سعر طن القمح عالميا من 230 دولارًا إلى 500 دولار للطن لم يجد المواطن المصري نقصاً في الخبز أو في السلع الاستراتيجية.

الحكومة تستهدف إرساء دعائم آليات قوية لتنظيم الأسواق

وقال وزير المالية إن الحكومة تستهدف إرساء دعائم آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي لأصول للدولة، موضحًا أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم الصادرات، أولوية رئاسية لضمان نمو قوي ومستدام يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه «الوفورات المالية» لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية، وشهد العام المالي الماضي زيادة في الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 21% والتعليم بنسبة 23% وهو ما يفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة الذي يقدر بـ 14.8% بما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين.