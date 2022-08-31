غرفة صناعة الحبوب: سعر أردب القمح للموسم الجديد «مرضي للفلاح»

قال النائب مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن اعتماد الحكومة المصرية مبلغ ألف جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح خلال الموسم الزراعي المقبل خطوة جيدة تمنح الفلاح المعرفة الدقيقة لسعر إنتاجية الفدان.

الوليلي: سعر أردب القمح للموسم الجديد مرضي للفلاح

وأضاف «الوليلي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC»، أن السعر الذي أقرته الدولة لأردب القمح سعر عادل وسيعطي مردودا إيجابيا في أسعار القمح المطحون.

ضوابط وآلية للتأكد من الأسعار

وتابع: «عشنا مأساة العام الماضي نتيجة بعض العشوائية في تداول الشعير، واجتمعت شعبة الأرز وغرفة صناعة الحبوب ونجحنا في عمل شبه مشروع وتقديمه لوزير التموين، وتعاون معنا في وضع ضوابط وآليات كان على رأسها صدور قرار بسعر مدروس وعادل لأردب أرز الشعير بأختلاف أنواعه».

وأوضح أنه لتنفيذ هذا القرار فقد جرى وضع سعر استرشادي لأسعار الأرز الأبيض، «ببعت رسالة لكل التجار أو أصحاب المحال التجارية العاملين بسلعة الأرز بأن هناك ضوابط وآلية من الرقابة الداخلية هتكون موجودة دائما لمواكبة الأسعار والتأكد منها، والسعر ملزم تماما».