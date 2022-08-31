وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح تصفيات بطولة العالم للبادل 2022

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح تصفيات بطولة العالم للبادل، التي تستضيفها مصر للمرة الأولى، خلال الفترة من (1- 3) سبتمبر 2022، على ملاعب Sr padel بالتجمع، بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة من 7 دول، وهي: «مصر، الإمارات، السنغال، وتايلاند، أستراليا، اليابان، وإيران».

حضر الحفل، أحمد الغتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل، أوجي أنطونيو عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبادل، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري للبادل.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الاتحاد المصري للبادل بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية، لاستضافة هذه البطولة، وهي الأولى لمصر، مشيراً إلى أن استضافة بطولة العالم للبادل، ستكون نقطة تحول لرياضة البادل في مصر.

استضافة تصفيات كأس العالم للبادل للمرة الأولى في تاريخ مصر

أضاف صبحي: «الاتحاد المصري للبادل رغم كونه حديث العهد، إلا أنه استطاع استضافة تصفيات كأس العالم للبادل للمرة الأولى في تاريخ مصر، وهذه نقطة تحول للعبة من كونها ترفيهية إلى تنافسية».

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي إستضافة مصر أكثر من 158 بطولة خلال الفترة الماضية، وأهمها بطولة العالم لليد، التي استضافتها مصر في ظل انتشار فيروس كورونا، فكانت مصر الدولة الوحيدة التي استضافت بطولة خلال فترة توقف كورونا، وتبعها العالم بعدها.

وأعرب أوجي أنطونيو عضو مجلس إدارة التحاد الدولي للبادل، عن سعادته بتواجده في مصر، وثقته في الدولة المصرية لما تمتلكه من بنية رياضية متميزة، مشيداً بالجهود التي يبذلها الإتحاد المصري للبادل لتطوير اللعبة السريع ونشرها داخل مصر، موجها الشكر إلى وزير الشباب والرياضة المصري علي دعمه للبادل وتصفيات كأس العالم التي تستضيفها مصر بشكل خاص.

الغتوري: الدكتور أشرف صبحي دائم الدعم لنا

ووجه أحمد الغتوري رئيس الإتحاد المصري للبادل، الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه المستمر للاتحاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن استضافة تصفيات كأس العالم، يُعد نقلة جديدة للعبة داخل مصر.

وأضاف الغتوري: «الدكتور أشرف صبحي دائم الدعم لنا وللرياضة المصرية بشكل عام، وللشباب دائما، ونحن نسعي إلي تكوين صورة نخدم بها الرياضة المصرية».

وأكمل رئيس الإتحاد المصري للبادل: «حلمي الكبير هو رؤية مصر تستضيف أحداث عالمية للبادل، ورؤية منتخبنا المصري بين المنتخبات الكبيرة، ونجحنا في استضافة 8 بطولات عالمية خلال العام الحالي، وخطة الإتحاد هي الوصول الي تصنيف متقدم عالميا في أسرع وقت».

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم للبادل التي أجراها الإتحاد الدولي عبر برنامج زووم عن وقوع منتخب مصر للرجال في المجموعة الأولى رفقة إيران والسنغال، فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من اليابان وأستراليا والإمارات ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني لدور نصف النهائي.

وعلى مستوى السيدات، جاء منتخب مصر في مجموعة تضم إيران وأستراليا، بينما المجموعة الثانية الإمارات واليابان وتايلاند.

ويضم منتخب مصر للبادل 8 لاعبات وهم مورا اسحاق وليلى النمر وياسمين عبادة وميار توفيق وسلمى صيام ونهى عمرو وإنجي حشيش وفريدة الحلبي، وعلى صعيد الرجال يشارك منتخب مصر بـ8 لاعبين، وهم أحمد علاء وخالد ناجي وسيف أبو سنة ويوسف حسام وأحمد نظير وعلي زغلول وجورج وكيم وتامر حنه، وتحت قيادة فنية للأرجنتيني بابلو سيستي وكارلوس بوتزوني، المستشار الفني، وعلي مظهر، للأحمال البدنية، وزياد ياسر، المنسق العام.