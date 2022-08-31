4 مهن ملهاش علاقة ببكالوريوس تربية.. «أحمد» ينصح الشباب: اشتغلوا أي حاجة

منذ نعومة أظفاره وهو يسعى في الحياة لكسب الرزق الحلال ليُنفق على تعليمه ويفي بمتطلبات أسرته، فمن تعلم حرفة الكهرباء المنزلية إلى أفران العيش ومحلات الكشري وصولاً إلى الدليفري، تنقل أحمد حمدي، صاحب الـ23 عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، وخريج كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، ليضرب مثالاً في الجد والسعي وراء طلب الرزق الحلال رغم صغر سنه.

«طول عمري عندي طموح ونفسي أبقى حاجة كبيرة في المجتمع مريت بحاجات كتير صعبة وأزمات كبيرة مكنتش عارف أعمل فيها إيه من شغل ودراسة والشارع، مريت بتجارب كتير فاشلة وقليل اللي فرحتني، كنت بتعب عشان أوفق بين دراستي وشغلي أو بمعني أصح أكتر من شغلانة في اليوم بهذه الكلمات بدأ أحمد حمدي، حديثه لـ«الوطن».

4 مهن خلال فترة الدراسة الجامعية

عمل «حمدي» في بداية حياتي في الكهرباء المنزلية مروراً بأفران العيش البلدي والكشري والدليفري: «اللي تعبني بجد شغل الدليفري كنت بشتغل فترة الـ4 سنين الكلية فترة صعبة عليا من كل النواحي عشان أقدر أوفق بين دراستي وشغلي، وكنت بروح الجامعة من 8 الصبح وأروح 2 أو 3 الفجر على مدار حوالي 4 سنين عشان أصرف على نفسي، لأني مكنتش بحب أشيل والدي أي مصاريف على الرغم إن والدي عمره ما حرمني من حاجة ودايماً يقولي لو عاوز حاجة أجبهالك».

فترة عمله في الدليفري كانت من أصعب الفترات التي مر بها «حمدي»، وكان أحياناً ينتابه البكاء بسبب تعبه الشديد: «فترة الـ4 سنين بين الكلية والدليفري كانت صعبة مريت بكل فصول السنة الحر والهوا والبرد والمطر كنت حرفيا بعيط وأنا سايق الموتوسيكل وش الفجر من المطر والبرد، والفلوس اللي كانت بتيجي كانت بتتصرف علي العلاج ومصاريف الجامعة، حتي بعد ما قربت على التخرج من الكلية عملت حادثة صعبة والمفروض أعمل عملية جراحية».

بطولات رياضية في كمال الأجسام

على الرغم من كل ما يعانيه «حمدي»، لكنه كان يمارس الرياضة ومهتم جداً برياضة كمال الأجسام وشارك في بطولات وحصل على أول جمهورية على مستوى الجامعات: «خبرة 6 سنين في الرياضة دي واشتغلت علي نفسي وأخدت كورسات وبفضل الله اتسجلت في الاتحاد المصري لكمال الأجسام في 2021، واشتغلت في التمارين البرايفت ولكن ماستمرتش كتير، وبعدين اديت دروس في مادة الدراسات الاجتماعية، لكن مكملتش وحالياً اتخرجت في كلية التربية بجامعة كفر الشيخ».

يعمل حاليا في إحدى المدن الجديدة، ويتمنى الاستقرار في عمل واحد ناصحا الشباب بعدم التوقف عن العمل حتى لو في البيت: «لازم تشتغل وتدور على أي فرصة عمل من بدري وبلاش تستنى الوظيفة تجيلك لحد عندك، ابحث ودور وإن شاء الله ربنا هيكرمك وهيرزقك».