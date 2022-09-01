مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1-9-2022 في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الخميس، الذي يوافق الأول من شهر سبتمبر، وتضمن موعد كل صلاة من الصلوات الخمس إضافة إلى موعد الشروق، ذلك بحسب التوقيت المحلى لمحافظة السويس.

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الخميس، حيث يحين في تمام الساعة 6:14 دقيقة مساءً، وهو توقيت يبحث عنه المسلمون الذين يصومون كل يوم خميس، اتباعاً لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

وبحسب مواقيت الصلاة في محافظة السويس، اليوم الخميس، فإن صلاة الفجْر تحين في الساعة 3:56 صباحاً، والشروق 5:26 صباحاً، وصلاة الظُّهْر 11:50 صباحاً، وصلاة العَصر 3:24 مساءً، وصلاة المَغرب 6:14 مساءً، وصلاة العِشاء 7:34 مساءً.

المصلون يتوجهون إلى المساجد قبل رفع الأذان

ويسعى دائماً المصلون لمعرفة مواقيت الصلاة المختلفة بكل يومي، كي يتوجهون إلى الصلاة بالمساجد قبل رفع الأذان، خاصة كبار السن الذين يحرصون على أداء صلاة السنة قبل الصلاة.