موعد أذان المغرب اليوم بجميع محافظات مصر للصائمين في يوم عرفة

من ساعات الصباح الأولى يشهد جموع المسلمين في جميع بقاع الأرض صعود الحجيج الى جبل عرفات، إذ أدوا أولى شعائر فريضة الحج الأعظم، ومن المعروف أنَّ ملايين المسلمين سوء الموجودين على جبل عرفات أو الذين لم يكتب لهم الحج، يحرصون على صيام يوم عرفة ضمن صيام العشرة الأوائل ذي الحجة، لذلك تزداد عمليات البحث عبر جوجل، عن موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الموافق 8 يوليو.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن»، على الرد والاستجابة لجميع تساؤلات القراء، وتوفير كل الخدمات على مدار اليوم، نستعرض خلال التقرير التالي موعد أذان المغرب اليوم الجمع الموافق 8 يوليو، فى كل محافظات ومدن وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمساحة.

موعد أذان المغرب اليوم

وجاء موعد أذان المغرب اليوم في بعض محافظات مصر، كما يلي:

أذان المغرب اليوم بالقاهرة الساعة 7:00 مساءً.

أذان المغرب بالإسكندرية الساعة 7:08 مساءً.

أذان المغرب بمدينة طنطا الساعة 7:03 مساءً.

أذان المغرب بمحافظة المنصورة: 7:02 مساءً.

أذان المغرب بمدينة الزقازيق: 7:00 مساءً.

أذان المغرب أسيوط: 6:54 مساءً.

أذان المغرب بمحافظة سوهاج: 6:50 مساءً.

موعد أذان المغرب بني سويف: 6:58 مساءً.

أذان المغرب بالمنيا: 6:57 مساءً.

أذان المغرب بقنا: 6:45 مساءً.

أذان المغرب بأسوان: 6:40 مساءً.

أذان المغرب بمطروح: 7:19 مساءً.

أذان المغرب الغردقة: 6:47 مساءً.

أذان المغرب بالخارجة: 6:54 مساءً.

أذان المغرب بالإسماعيلية: 6:57 مساءً.

أذان المغرب بدمياط: 7:01 مساءً.

أذان المغرب السلوم: 7:28 مساءً.

أذان المغرب بنوبيع: 6:44 مساءً.

أذان المغرب بشرم الشيخ: 6:43 مساءً.

أذان المغرب بمحافظة الفيوم: 7:00 مساءً.

أذان المغرب بكفر الشيخ: 7:04 مساءً.

أذان المغرب بمدينة رأس غارب: 6:48 مساءً.

أذان المغرب بمدينة المحلة الكبرى: 7:04 مساءً.

أذان المغرب بمحافظة السويس: 6:55 مساءً.

أذان المغرب ببورسعيد: 6:59 مساءً.

أذان المغرب بمحافظة الأقصر: 6:45 مساءً.

أذان المغرب بمدينة العبور: 7:00 مساءً.