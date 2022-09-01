تعرف على كيفية صلاة الحاجة وعدد ركعاتها كما علمنا النبي

«كيفية صلاة الحاجة وعدد ركعاتها؟»، سؤال يتردد في أذهان الكثير من المسلمين خصوصا وقت الضيق، فهي من الصلاوات التي لها أثر كبير على الإنسان، لذا تصدرت محركات البحث، حيث أن العبد يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصلاة، سائلا إياه أن يجيب سؤاله.

كيفية صلاة الحاجة وعدد ركعاتها

ولفتت دار الإفتاء المصرية إلى كيفية صلاة الحاجة وعدد ركعاتها من خلال فيديو لها عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، مشيرة إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي - صلى الله عليه وسلم».

وأوضحت دار الإفتاء في حديثها عن كيفية صلاة الحاجة وعدد ركعاتها، أن على المسلم عند القيام لأداء هذه الصلاة أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يقول: «اللهم إني اسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد نبي الرحمة -إني أتوجه بك إلى ربي- ويطلب حاجته - ويقول اللهم شفعه في وشفعني في نفسي».

دعاء صلاة الحاجة

كما لفتت دار الإفتاء في فتواها عن كيفية أداء صلاة الحاجة وعدد ركعاتها، إلى الدعاء المستحب استعماله في هذه الصلاة، حيث أشارت إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جاءه أعمى فقال له: «يا رسول الله ادع الله أن يرد إلىّ بصرى، فقال له النبي اصبر، فرد عليه الأعمى: ليس لدي أحد يقودني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين، ثم قل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضي حاجتي، ثم اذكر حاجتك».