أمين الفتوى يكشف طريقة أداء صلاة الحاجة ووقتها وصيغة الدعاء «فيديو»

يتعرض الإنسان في بعض الأوقات إلى مواقف يحتاج فيه إلى الدعاء والصلاة لقضاء حاجتهم، ما يجعل البعض يتساءلون عن كيفية أداء صلاة الحاجة وما شروطها وموعدها؟ وما الدعاء الذي يقال فيها؟ وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كيفية أداء صلاة الحاجة

وقال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ صلاة الحاجة ركعتان تصلى كأي صلاة عادية، وتؤدي صلاة الحاجة في وقت الصلاة، وذلك يكون في الأوقات التي لا تكره فيها الصلاة، فلا يجوز أن تُصلى صلاة الحاجة قبل الظهر بـ10 دقائق، ولا يجوز أن تؤدي صلاة الحاجة بعد صلاة الفجر، ولا تؤدي صلاة الحاجة بعد العصر إلي وقت المغرب.

وقت صلاة الحاجة

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على «فيس بوك»، أن صلاة الحاجة تؤدي في أي وقت بخلاف الأوقات السابقة التي يكره فيها الصلاة العادية، وتصلى صلاة الحاجة ركعتين كاملتين، وبعد الانتهاء من الصلاة والتسليم، يرفع الشخص يديه إلى السماء ويقوم بالدعاء.

دعاء صلاة قضاء الحاجة

وأشار الدكتور محمد عبدالسميع، إلى أن المسلم يقول في دعاء صلاة الحاجة «اللهم أني أتوجه إليك بسيدنا رسول الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بك إلى الله اللهم شفع في سيدنا محمد رسول الله، وشفع في نفسي، وشفع أعمالي الصالحة في، وأقضي لي حاجتي»، ويقال دعاء صلاة الحاجة بعد التسليم من ركعتين صلاة قضاء الحاجة، ويجوز أن يقال دعاء صلاة الحاجة في السجود.

حكم قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء

كان الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أوضح خلال البث المباشر أن قراءة القرآن من الهاتف لا يشترط فيها أن يكون المسلم على وضوء، لأن القارئ لا يمس المصحف ولا يلمس أوراقه، وإنما يلمس الشاشة الضوئية التي يقرأ منها، وهذا لا يلزم له الطهارة.